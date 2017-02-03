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Halkalı-Kapıkule hattı ihaleye çıkacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı-Kapıkule hattının bu yıl ihale edileceğini açıkladı.

03.02.2017 - 13:59
  1. Haberler
  2. Emlak
Halkalı-Kapıkule hattı ihaleye çıkacak

Türkiye’nin, Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci Yüksek Hızlı Tren (YHT) işletmecisi konumuna geldiğini belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Edirne’den Karsa kadar YHT ile ulaşım hedeflediklerini söyledi.

Halkalı-Kapıkule hattı ihaleye çıkacak

Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul YHT hattının Pendik’e kadar hizmette olduğunu hatırlatan Bakan Arslan, “Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul çalışıyor. Ankara-Sivas YHT hattında inşaatına başlamadığımız kısım yok. Üst yapısı için ihale süreçlerini başlattık. Hedef, 2018 sonunda İstanbul’dan Sivas’a Ankara üzerinden kesintisiz ulaşım” dedi.

İSTANBUL’DAN EDİRNE’YE

Bakan Arslan, Ankara-İstanbul YHT hattına entegre edilecek Gebze-Halkalı Demiryolu Projesi kapsamında banliyö hatlarının iyileştirilmesi işinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anımsatarak, şunları kaydetti: “Gebze’den Pendik’e kadar YHT’ler kullanılıyor. Banliyö trenlerinin kullanılabilmesi adına da Pendik’ten Ayrılıkçeşme’ye kadar olan kısmı ve Kazlıçeşme’den Halkalı’ya olan kısmının her iki tarafında da hem Avrupa hem Anadolu yakasında şu an inşaat çalışmaları hızlandı. Çok önemsediğimiz İstanbul gibi bir yerde Marmaray’ın devamı olan ve günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek projede yüklenicilerden kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar giderildi ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2018 sonunda, bu işin tamamlanması ile Sivas’tan kalkan bir YHT, Marmaray’ı da kullanarak denizin altından Halkalı’ya kadar gidebilecek.”

‘DEMİR İPEK YOLU’DOĞU İÇİN DE ÖNEMLİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Demir İpek Yolu” olarak da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 23 kenti kapsayan Cazibe Merkezleri arasındaki Kars başta olmak üzere bölge illerinin ekonomileri için önemli rol oynayacağını ifade etti.

Bölgenin Pekin’den Londra’ya uzanan İpek Yolu’nun önemli merkezlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Arslan, Türkiye ile bütün Orta Asya, Kafkasya ve Asya ülkelerinin Avrupa’ya daha kolay ulaşmasını sağlayacak bir koridor oluşturduklarını söyledi.

Halkalı-Kapıkule hattı ihaleye çıkacak

SAMSUN’A HIZLI TREN

Samsun-Çorum-Kırıkkale Hızlı Demiryolu Projesi’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Arslan, yatırım programında etüt-proje olarak yer alan projenin Samsun-Merfizon (95 kilometre), Merzifon-Çorum (96 kilometre), Çorum-Kırıkkale (95 kilometre) olacak şekilde 3 hat kesiminden oluştuğunu ifade etti.

Arslan, her üç kesimin de etüt projelerini bu yıl bitirdiklerini, kesin proje ihale süreçlerinin ise devam ettiğini dile getirdi. Arslan, Ankara-Samsun hızlı tren projesinin kesin projelerini bitirdikten sonra inşaat sürecinin başlayacağını bildirdi.

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