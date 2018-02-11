Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu ve hattın yenilenmesi için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmalarda gelinen son durum havadan görüntülendi.

ÇALIŞMALAR 2013 YILINDA BAŞLADI

2013 yılından beri kapalı durumdaki hattaki çalışmaların son dönemde hızlandığını söyleyen vatandaşlar, ulaşımda büyük kolaylık sağladığını düşündükleri hattaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini bekliyor.

Halkalı- Sirkeci tren hattındaki çalışmalar görüntülendi

İSTASYONLAR YENİLENİYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan Sirkeci - Halkalı tren hattını 2013 yılında kapatmıştı. Yenileme çalışması kapsamında raylar sökülmüş, istasyonların da yenilenmesine başlanmıştı.

2018 YILINDA HİZMETE SUNULACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın 2018'de tamamlanacağını söylediği çalışmalar hızla sürerken, çalışmalarda gelinen son nokta havadan görüntülendi. Hat üzerinde alt yapı, köprü, viyadük gibi çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, ray döşeme ve istasyonların yapımlarının devam ettiği görüldü.

105 DAKİKA OLACAK

Çalışmalar tamamlanıp hat faaliyete geçtiğinde Marmaray Projesi ile entegre olup hat kesintisiz hale gelecek. Marmaray Projesi'ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanmasıyla iki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 105 dakikaya düşecek. Marmaray araçları ile de Gebze'den Halkalı'ya 114 dakikalık sürede 43 istasyonluk güzergahla kat edilebilecek.