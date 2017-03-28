Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla ABD'de tutuklandı

New York Güney Bölge savcılığından yapılan açıklamada, Atilla'ya işadamı Rıza Sarraf ve bazı diğer kişilerle birlikte "ABD finans kuruluşlarını kullanarak ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme" suçlaması yöneltildiği bildirildi.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Başsavcı Vekili Joon H. Kim tarafından yapılan açıklamada, Atilla'nın dün tutuklandığını, bugün geç saatlerde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Atilla'nın ne zaman ve nerede gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmezken Bloomberg, Atilla'nın JFK havalimanında gözaltına alındığını öne sürdü.

SARRAF İLE BİRLİKTE PARA TRANSFERİNDEN SUÇLANIYOR

Açıklamada, Atilla'nın Sarraf ile birlikte "ABD finansal sistemini kullanarak sahte belgeler ve asıl niyeti gizleyerek İran hükümeti ve İranlı kuruluşlara milyonlarca dolar transfer etme eyleminde bulunduğu" iddiasına yer verildi.

Açıklamada, ABD yasalarına göre "bankacılık sahtekarlığının 30 yıla kadar", "finansal yaptırımların delinmesinin ise 20 yıla kadar" hapis cezasını gerektirdiği ancak son kararı yargıçların vereceği vurgulandı.

Rıza Sarraf, Manhattan Federal Mahkemesi'nde İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılanıyor.

Davayı açan savcı Preet Bharara ise, 11 Mart'ta Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.