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Halkbank'taki kamu hisseleri Varlık Fonu'na devredili

Halkbank'ta bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait hisselerin resmen Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği açıklandı.

14.03.2017 - 17:37
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Halkbank'taki kamu hisseleri Varlık Fonu'na devredili

YÜZDE 51,11 ORANINDAKİ HİSSELER

Halkbank'tan KAP'a gönderilen açıklamada, "Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 03.02.2017 tarih, 2017/1 sayılı Kararı'na istinaden, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Bankamız ödenmiş sermayesindeki yüzde 51,11 oranında ve 638.825.500 TL itibari değerdeki hisselerin 10.03.2017 tarihi itibarıyla Türkiye Varlık Fonu'na devri gerçekleşmiştir" denildi.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nden geçtiğimiz ay yapılan açıklamada Halkbank'taki yüzde 51.11 oranındaki kamu hissesinin gerekli izinlerin alınmasının ardından fona devredileceği belirtilmişti.

"HİSSEDARLARIMIZI ETKİLEMEYECEK"

Özelleştirme İdaresi'nin ardından Halkbank'tan yapılan açıklamada da, "Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan söz konusu hisseler, bağlı olduğumuz Bakan tarafından temsil ve idare olunmaya devam edecek olup Bankamız devlet sahipliğinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Bankamız, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve Bankamız Yönetimi tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Bankamız hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi işlemi, hissedarlarımızı etkilemeyeceği gibi Bankamız, yatırımcılarımız ve uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğini sürdürmeye devam edecektir" denilmişti.

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