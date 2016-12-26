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Halkevleri üyeleri Ankara metrosunda olay çıkardı

Bir grup Ankara metrosunda bir vatandaşa "Türkiye'de ben Müslümanım diyemezsin" ifadeleriyle saldırdı.

26.12.2016 - 11:51
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Halkevleri üyesi bir grup, metroda bildiri okudu. Devlet düşmanlığı içeren bildiriye, metroda seyahat eden bazı vatandaşlar karşı çıktı. Zaman zaman tartışma yaşanırken bir vatandaş polise metroda terör propagandası yapıldığını ihbar etti. İlerleyen dakikalarda ise aynı kişiye saldırıldı.

Halkevleri üyeleri Ankara metrosunda olay çıkardı

Halkevleri üyeleri Ankara metrosunda olay çıkardı VİDEO

"BU ÜLKEDE BİZ MÜSLÜMANIZ DİYEMEZSİN"

Halkevciler bunun üzerine, "Burası İslam ülkesi" diyen vatandaşın üzerine yürüyerek, "Sen bu ülkede 'Biz Müslümanız, burası İslam ülkesi diyemezsin. Burası laik bir ülke'" diye tehdit etti.

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