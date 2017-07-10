Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi yeniden evleniyor

Haluk Bilginer 2006’da evlendiği Aşkın Nur Yengi’den 2012’de boşanmıştı. Sonra oyuncu Zerrin Tekindor ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, geçen Mayıs’ta ayrıldı.

EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Haluk Bilginer ise eski eşi Aşkın Nur Yengi ve kızları Nazlı ile Amerika’ya tatile gitti. Beş yıl önce boşanan çiftin aşkı Miami’de yeniden alevlendi. Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi’ye yeniden evlilik teklifi etti. ‘Evet’ cevabı aldı.

LONDRA'DAKİ EVLERİNE GİDECEKLER

Aşkın Nur Yengi tatilden önce eski eşinin evlilik teklif ederken hediye ettiği 300 bin liralık tektaşı takmıştı. Çift İstanbul’a döndükten sonra Bodrum’da kısa bir tatil yapacak. Ardından Londra’daki evlerine gidecekler.