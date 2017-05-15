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Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi görüşmeye başladı

Altı yıl evli kalıp 2012'de boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti arasında sular yeniden ısınıyor.

15.05.2017 - 08:39
  1. Haberler
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2012 yılında boşanan Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çifti, kızları Nazlı’nın ısrarına dayanamayıp yeniden görüşmeye başladı. Zerrin Tekindor’un da bu yüzden Bilginer’den ayrıldığı konuşuluyor.

KIZLARI AYNI EVDE YAŞAMAK İSTEDİ

İddiaya göre, kızları Nazlı'nın anne-babasıyla birlikte aynı evde yaşamak istemesi ikiliyi harekete geçirdi. Kızlarını kıramayan ikili, yeniden görüşmeye başladı.

ASIL AYRILIK NEDENİ

Kızları için zaman zaman birlikte tatile çıkan ikilinin yeniden aynı evde yaşayabileceği konuşuluyor. Bu arada Zerrin Tekindor'la Bilginer'in gerçek ayrılık nedeninin de bu yakınlaşma olduğu söyleniyor.

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi görüşmeye başladı

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