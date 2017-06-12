Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi Miami'ye uçtu

Haluk Bilginer’in, meslektaşı Zerrin Tekindor’la ilişkisini noktalamasının ardından eski eşi Aşkın Nur Yengi ile barıştığı iddia edilmişti. Yengi’nin usta oyuncunun evlenirken hediye ettiği 300 bin TL’lik yüzüğü yeniden takmaya başlamasıyla dedikodular artmış ancak ikili, konuyla ilgili sessizliklerini korumuştu.

BAYRAMA KADAR TATİL YAPACAKLAR

Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; barışmalarını ve kızları Nazlı’nın karnesini Miami’de kutlama kararı alan Bilginer ve Yengi haklarında yazılan haberlerin ardından ilk kez, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Bayrama kadar tatil yapacakları öğrenilen ikili, ilişkileriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.