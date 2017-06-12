taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5317
EURO
3,9611
ALTIN
143,88
PETR
48,3400

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi Miami'ye uçtu

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, kızları Nazlı ile Miami’ye tatile giderken havaalanında görüntülendi.

12.06.2017 - 09:18
  1. Haberler
  2. Magazin

Haluk Bilginer’in, meslektaşı Zerrin Tekindor’la ilişkisini noktalamasının ardından eski eşi Aşkın Nur Yengi ile barıştığı iddia edilmişti. Yengi’nin usta oyuncunun evlenirken hediye ettiği 300 bin TL’lik yüzüğü yeniden takmaya başlamasıyla dedikodular artmış ancak ikili, konuyla ilgili sessizliklerini korumuştu.

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi Miami'ye uçtu

BAYRAMA KADAR TATİL YAPACAKLAR

Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; barışmalarını ve kızları Nazlı’nın karnesini Miami’de kutlama kararı alan Bilginer ve Yengi haklarında yazılan haberlerin ardından ilk kez, önceki gün Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Bayrama kadar tatil yapacakları öğrenilen ikili, ilişkileriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi Miami'ye uçtu

İlginizi Çekebilir
Tarkan poz için zıplarken sakatlandı
Tarkan, 15 Haziran'da çıkaracağı '10' adlı albümünün çekimleri sırasında sakatlandı.
Ebru Gündeş evinin bir odasını güzellik salonu yaptı
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, artık güzellik salonuna gitmek zorunda kalmayacak. Gündeş, tüm bakım cihazlarını evine aldı.
Rafet El Roman eski eşi ve sevgilisiyle tatile çıkacak
30 metrelik lüks bir tekne kiralayan ünlü şarkıcı, 14 yıl önce ayrıldığı Tuğba Altıntop ve eski aşkı Yeşim Yıldırım ile mavi tura çıkacak.
Hint oyuncu Saumya Tandon: İstanbul'da soyuldum
Saumya Tandon, ülkesindeki bir gazeteye verdiği ropörtajda İstanbul'da yaşadığını iddia ettiği olayın detaylarını anlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

73
Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

Arda Turan'dan canlı yayında açıklamalar

138
Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

Kuveyt Katar ile diyalog kurmak istiyor

35
Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

Fatih Terim: Gazetecileri uçağa ben aldım

145
Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

Güvenlik güçleri HDP'li vekilden şikayetçi oldu

111
Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kitap Günleri'ni ziyaret etti

79
Fatih Terim basın toplantısında konuştu

Fatih Terim basın toplantısında konuştu

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM