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Haluk Levent Ampute Milli Takım'ı için harekete geçti

Şarkıcı Haluk Levent ve Sosyal Medya grubu AHBAP Türkiye Ampute Milli Takımı için kolları sıvadı.

10.10.2017 - 08:38
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Haluk Levent Ampute Milli Takım'ı için harekete geçti

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere ile Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Türkiye maçı son dakika golüyle 2-1 kazandı. Galibiyetin ardından tüm Türkiye büyük coşku yaşadı.

1 YILLIK BURS MÜJDESİ

Zaferin ardından şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP'ın kararını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı: “AHBAP olarak milli takım oyuncularının (varsa) çocuklarına prim olarak 1 yıllık burs vermeye karar verdik. Elimizden bu kadar geliyor.”

Haluk Levent Ampute Milli Takım'ı için harekete geçti


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