Haluk Levent Ampute Milli Takım'ı için harekete geçti

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere ile Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Türkiye maçı son dakika golüyle 2-1 kazandı. Galibiyetin ardından tüm Türkiye büyük coşku yaşadı.

1 YILLIK BURS MÜJDESİ

Zaferin ardından şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP'ın kararını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı: “AHBAP olarak milli takım oyuncularının (varsa) çocuklarına prim olarak 1 yıllık burs vermeye karar verdik. Elimizden bu kadar geliyor.”



