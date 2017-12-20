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Haluk Levent boşandı

Haluk Levent, daha önce boşanmaktan vazgeçtiği 13 yıllık eşi Nesrin Yonarlar’dan tek celsede boşandı.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 13:39..
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Haluk Levent ile Nesrin Yonarlar 2004’te Sultanahmet’teki Binbirdirek Sarnıcı’nda sade bir törenle evlendi. Haluk Levent’in düğününde Mahsun Kırmızıgül gelinin, Erhan Aygün’ün de damadın şahitliğini yapmıştı.

ÇOCUK İÇİN BİR KEZ DAHA DENEDİLER

İddiaya göre mutlu giden evlilik uzun sürmedi. Haluk Levent ile eşi üç yıl önce boşanmak üzere mahkemeye başvurdu. Ancak çocuklarının geleceğini düşünen çift boşanmaktan vazgeçti.

BİR GÜNDE BOŞANDILAR

İstanbul Aile Mahkemesine, 18 Aralık 2017 günü anlaşmalı boşanmak için dilekçe veren çift fikren ve ruhen anlaşamadıklarını iddia ederek boşanmalarına karar verilmesini istedi. Aradan bir gün geçtikten sonra sabahın erken saatlerinde adliyeye gelen çift, hakimin karşısına çıktı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılan anlaşmalı boşanma davasında çift boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkeme çiftin talebini kabul ederek boşanmasına karar verdi. Mahkemeye sunulan boşanma protokolünde Haluk Levent’in çocuğuna nafaka vereceği ve okul masraflarını karşılayacağı öğrenildi.

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