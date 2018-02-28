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Haluk Levent: Hayranlarım hep erkek

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 06:53..
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Bir stand up gösterisine konuk olan Haluk Levent, hayranlarının hep erkek olduğundan yakındı.

Haluk Levent: Hayranlarım hep erkek

"BABA DİYE BAĞIRIYORLAR"

Levent, “Rock starların kadın hayranları oluyor. Benim şansıma ise konserlerimde önde hep erkekler oluyor, baba diye bağırıyorlar.” dedi.

"HAYATIMDAN 5 K'Yİ ÇIKARDIM"

Yaşadığı zor günlerin ardından toparlandığını da anlatan şarkıcı, “Yaşadığınız acılardan sonra toparlanmışsanız, ‘o acıları iyi ki yaşamışım’ diyorsunuz. Ben hayatımdan 5K’yı çıkarttım. Bunlar kin, kapris, kompleks, kibir ve kıskançlık” dedi.

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