Haluk Levent: Hayranlarım hep erkek

Bir stand up gösterisine konuk olan Haluk Levent, hayranlarının hep erkek olduğundan yakındı.

"BABA DİYE BAĞIRIYORLAR"

Levent, “Rock starların kadın hayranları oluyor. Benim şansıma ise konserlerimde önde hep erkekler oluyor, baba diye bağırıyorlar.” dedi.

"HAYATIMDAN 5 K'Yİ ÇIKARDIM"

Yaşadığı zor günlerin ardından toparlandığını da anlatan şarkıcı, “Yaşadığınız acılardan sonra toparlanmışsanız, ‘o acıları iyi ki yaşamışım’ diyorsunuz. Ben hayatımdan 5K’yı çıkarttım. Bunlar kin, kapris, kompleks, kibir ve kıskançlık” dedi.