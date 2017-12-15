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Haluk Levent: Şeytan Sofrası eski günlerine dönecek

Ünlü şarkıcı Haluk Levent ve Bakan Eroğlu şarkı söyleyerek fidan dikti.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 15:12..
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Sanatçı Haluk Levent, Ayvalık Şeytan Sofrası’nda Ağustos ayında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan ormanlık alanın korunması için çağrıda bulunmuş, Orman Bakanlığı ise Twitter'dan ‘Kasım ayında bölge temizlendikten sonra gönüllülere izin verileceğine’ söz vermişti. Bugün Haluk Levent öncülüğünde AHBAP üyeleri Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte 33.000 fidan dikimi çalışması başlatıldı. Konuşmaların ardından Haluk Levent, Bakan Eroğlu'nun sözlerini yazdığı, kendisinin de bestelediği 'Ayvalık Bizim' adlı şarkıyı söyledi. Bakan Eroğlu, Levent ve beraberindekiler, şarkı eşliğinde, birlikte fidan dikti.

"RANTA KAÇAK YAPILARA İZİN YOK"

Haluk Levent yaptığı konuşmada şunları söyledi: 17 Ağustos Ayvalık şeytan sofrası yangını sonrasında bölgeye gidip incelemelerde bulunmuştum . Ve ilgililerin, yetkililerin genel görüşü yangının maksatlı çıkarılışı idi.. Ben ve AHBAP üyeleri Orman Bakanlığına başvurduk. Bakanlık da bizlere söz verdi.. Ve bugün Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte 33.000 fidan dikimi çalışmasını başlattık.. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce AHBAP üyesi de bizlere katıldı.. Artık Ayvalık Şeytan Sofrası eski günlerine dönecek Bundan böyle ranta, kaçak yapılara izin vermeyeceğiz!

Haluk Levent: Şeytan Sofrası eski günlerine dönecek

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