Haluk Özdil'den yeni kitap

Haluk Özdil’in yeni çıkan romanı Kod Adı Pegasus okurlarına bu soruyu fazlasıyla sorduruyor…

Tarsus’un gecekondu mahallesindeki evin önünde dört kişinin öldürülmesiyle başlayan olaylar zinciri, 1920 yılında Çankaya’daki küçük bir bağ evinde yapılan gizli yemin törenine kadar uzanıyor.

Törene katılan sekiz kişi arasında Mustafa Kemal de vardır. Bu bölüm bin yıllık birikimin oluşturacağı Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılırken, kadim devletin koruyucuları, saklı tarihin içinde yeniden şekillenen KONSEY’de yerlerini almışlardı diye bitiriliyor.

1939 yılında Avusturya’nın Döllersheim Köyüne gelen Nazilerin Hitler’in anneannesinin mezarı başta olmak üzere tüm köyü yok ettikleri, bu sırada köyün dışına dev bir metalik cismin gömüldüğü, savaşın bitimine doğru da bu gizemli cismin içinden alınan bir parçanın Tarsus’a getirildiği anlatılıyor.

Şifrelerle dolu romanda Uğur Mumcu’nun konuyla bağlantısı ve suikast anı ilginç şekilde anlatmış. Hızla günümüze dönen KOD ADI PEGASUS Ankara ve İstanbul’da yaşanan istihbarat savaşlarını, ABD ve İngiliz elçiliklerindeki karanlık diyalogları çarpıcı bir dille anlatıyor.

Finali Tarsus’ta geçen romanda en etkileyici bölümlerden biri de; kazı yapılan evden çıkartılan cismin toprak taşıyan kamyonlardan birine saklanarak Ankara’ya getirilmesi. Baştan sona kadar film izlermiş gibi etki uyandıran Kod Adı Pegasus gerek konusu gerek anlatımıyla şimdiden ilgi çekmeye aday görünüyor.

Yazar: Haluk Özdil

Yayınevi: Truva Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 280

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