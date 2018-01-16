Haluk Pekşen'e göre CHP kaybetmiyor

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programının bugünkü konuğu CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'di.

"GENEL BAŞKAN SORUNU YOK DİYEBİLİYOR MUSUNUZ"

CHP'deki kurultay süreci ve genel başkan tartışmalarının değirlendirildiği programda Fatih Altaylı, Haluk Pekşen'e "15 kez Türk halkı sandığa gitti. Kılıçdaroğlu'nun tuttuğu safın tam tersinde oy kullandı. Buna rağmen 'genel başkan sorunu yok' diyebiliyor musun" diye soru yöneltti.

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"REFERANDUMDA HAYIR ÇIKTI"

CHP'li vekil Altaylı'nın sorusunu şöyle cevapladı: Nereden baktığınıza bağlı. Siyasi tarihin en güçlü iktidarını yendik. 7 Haziran'dan sonraki AK Parti hükümeti meşru değildir. Meşru kurallarla iktidarda kalmadı. 16 Nisan anayasa referandumu oldu, referandumda hayır çıktı.