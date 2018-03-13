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Halüsinasyon nedir

Halüsinasyon, gerçekte olmayan fakat kişinin sahip olduğu 5 duyu organından herhangi bir tanesiyle algıladığını sandığı durumlara verilen bir isimdir.

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Bir çeşit ruh hastalığı olan ve günümüzde birçok kişide görülen halüsinasyon, 5 duyu organımızın tamamı ile gerçekleşebilir.

Halüsinasyon gören kişinin çevresinde gerçek bir uyarıcı olmaz ama kişi çevresinde canlı veya cansız bir varlığını algılar.

Genellikle ruhsal ve sinirsel bazı hastalıklarda görülen, kişini yaşamını olumsuz yönde etkileyen halüsinasyon, farklı durumlarda da meydana gelebilmektedir. Bu durumlar, kişinin duyu organlarına zarar gelmesi, işlev bozuklukları ve migren gibi durumlarda ortaya çıkıyor.

HALÜSİNASYON TEDAVİSİ

Bu hastalığın tedavi aşamasında ana husus, kişinin bu tip olmayan sanrıları görmeye başlaması sürecinden itibaren durumun geçici olup olmadığına bireysel olarak bekleyerek karar vermek yerine geç kalmadan bir uzman kontrolüne başvurması gerekir. Tedavi süreci ne kadar erken başlarsa, o kadar etkili bir çözüm süreci gerçekleşir.

Başlanan tedavi aşamasında her şeyden önce, kişiye bu halüsinasyonları hangi sebebin gördürdüğünün tespit edilmesi durumu etkendir.

Eğer durum fiziki bir hastalıktan kaynaklanıyorsa, bunun tespiti yapılacak sağlık durumu taramasıyla ortaya çıkartılmaktadır. Ancak durumun altında yatan nedenin fiziksel bir nedenden kaynaklanmadığı ortaya çıkartılırsa, bu sefer esas nedenin belirlenmesi adına hem hastanın yakın çevresi hem de kendisiyle halüsinasyonlara yönelik konuşmalar yapılmalıdır.

 

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