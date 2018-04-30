Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

Suriye Hama’da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu 47. tugaya düzenlenen saldırıda, mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

2,6 ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

İSRAİL SALDIRISI İDDİASI

Patlamanın İsrail uçakları tarafından yapılan hava saldırısı nedeniyle olduğu iddia edildi.



Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.