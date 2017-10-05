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Hamal tutup çalıştığı iş yerini soydu

Gaziantep'te çalıştığı iş yerini hamal tutarak soyan Cuma Y. ve arkadaşları güvenlik ve mobese kameralarıyla bulundu.

05.10.2017 - 12:15
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Gaziantep'te, geçen pazar günü iddiaya göre; Cuma Y., bir süredir çalıştığı, elektrik malzemesi satan iş yerini soymak için 4 arkadaşı ile anlaştı. Cuma Y. ve arkadaşları iş yerinin kendilerine ait olduğunu söyleyerek hamal ve nakliye aracı tuttu.

Akşam saatlerinde hamallar ve nakliye aracı ile iş yerine gelen Cuma Y., kendisindeki anahtarlara kapıyı açarak hamallara içerideki kablolar, elektrik malzemeleri ve bilgisayarları nakliye aracına taşıttırdı. Cuma Y. ve arkadaşları yaklaşık  40 bin lira değerindeki kablo ile işyerinin 7 milyon liralık hesaplarının tutulduğu bilgisayarları da nakliye aracına alarak iş yerinden ayrıldılar.

Hamal tutup çalıştığı iş yerini soydu

GÜVENLİK VE MOBESE KAMERASIYLA BULUNDULAR

Hırsızlığın ortaya çıkmasının ardından gelen polis çevrede araştırma yaparak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kapının zorlanmadan açılmasından şüphelenen ekipler, 20 güvenlik ve Mobese kamerası kaydını inceleyerek önce eşyaların taşındığı aracın plakasına daha sonra ise şüphelilere ulaştı. Gözaltına alınan Cuma Y. suçunu itiraf ederek kendisine yardım eden M.A.T, Ş.K. Ö.K ve M.A.'nın isimlerini verdi. Şüpheliler, iş yerini hamal tutarak soyduklarını ve eşyaları kameraların olmadığı bir yerde başka bir araca aktardıklarını itiraf etti.

Hamal tutup çalıştığı iş yerini soydu VİDEO

Hamal tutup çalıştığı iş yerini soydu

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 2 KİŞİ ARANIYOR

Polis yaptığı operasyonla şüphelilerden M.A.T ve Ş.K.'yi de gözaltına aldı. Cuma Y., M.A.T ve Ş.K emniyette işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Polis olaya karışan Ö.K. ve M.A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Hamal tutup çalıştığı iş yerini soydu

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