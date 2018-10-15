Hamam böceğinden radyasyon geçirmeyen yelek üretti

Televizyonda belgesel izlerken hamam böceklerinin radyasyondan etkilenmediğini öğrenen Alperen Berberoğlu, Kimya Öğretmeni Pınar Sabaz ile birlikte hamam böceğinden elde ettikleri solüsyonu borla birleştirerek yüzde 98,25 oranında radyasyonu geçirmeyen yelek yaptı.

RADYASYON GEÇİRMEYEN YELEK

Kimya Öğretmeni Pınar Sabaz, Alperen Berberoğlu birlikte radyasyon geçirmeyen yeleğin üretim aşaması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencim Alperen Berberoğlu ile birlikte yapmış olduğumuz bir çalışma var. Bor bileşikleri ve hiposan adı verilen malzemeyle birlikte radyasyondan koruyan kumaş dolgu malzemesi ve sıvı ürettik" dedi.

İKİ YIL PROJE ÜZERİNE ÇALIŞTI

Bilim ve Sanat Merkezi 4. sınıf proje öğrencisi Alperen Berberoğlu da hamam böceklerinin radyasyondan etkilenmediğini öğrendikten sonra çalışmalara başladığın belirterek, "Bu projeyi iki yıldır yürütüyorum. Proje aklıma şu şekilde geldi, öncelikle Çernobil gibi radyoaktif sızıntılarda çoğu canlının hayatını kaybetmesine ve zarar görmesine rağmen içerisinde kitosan bulunduran hamam böcekleri gibi kabuklu canlıların zarar görmediğini fark ettim. Bundan yola çıkarak içinde kitosan ve ayrıca milli değerimiz olan bor bulunan bir polimer üretmek istedim. Ardından polimerle ne yapabileceğimizi düşündüm ve bununla hastanelerde röntgen cihazlarını kullanan radyoloji teknikerlerinin gördüğü zararı minimuma indirmek amacıyla üç farklı bor bileşiğini bulunduran yelek dolgusu tasarladık" diye konuştu.







