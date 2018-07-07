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Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

Filipinli heykeltıraş Gabriel Tuazon, evine giren hamam böceğini kendi tasarladığı mini elektrikli sandalyeyle idam ederek öldürdü

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 05:46..
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Pasig kentinde yaşayan Gabriel Tuazon isimli bir heykeltıraş, evine giren hamam böceğini kendi yaptığı mini bir elektrikli sandalyede idam etti.

BÖCEĞİ ELEKTRİK VEREREK ÖLDÜRDÜ

Sputnik'te yer alan habere göre, Gabriel, bir ampul ve batarya tellerini bağladığı tahtadan mini idam sandalyesini yapmak için iki saat harcadı.

İnfaz anını videoya alan heykeltıraş, böceğin vücuduna elektrik vererek iç kısmının kızarmasına neden oldu.

Hamam böceğine elektrik veren heykeltraş tutuklandı

"ÇALIŞMA MASAMI KİRLETMEK İSTEMEDİM"

Sandalyeyi geri dönüştürülmüş malzemeden yaptığına söyleyen Tuazon şunları söyledi:

"Çok sıcak olduğu için camı açtım ve hamam böceği içeri girdi. İçeri gelmemesi gerekiyordu. Her şey hamam böceği odama girdiğinde başladı. Ona bir nesne ile vurmam gerekiyordu ama bunun berbat bir fikir olduğunu hissettim. Çünkü çalışma masam kirlenebilirdi. Onu canlı yakaladım. Bu fikir aklıma bu şekilde geldi."

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ

Sosyal medyada hamam böceğine yapılan işkenceye çok sayıda kişi tepki gösterdi. İşkence videosuna tepki gösteren Manuel Malingo ismindeki bir kullanıcı "Herhangi biri bunun kabul edilebilir olduğunu nasıl düşünebilir? Her yaşayan varlığın hisleri vardır. Hayvanlara karşı yapılan bu zulme izin verilmemeli" dedi.

Bir başka kullanıcı Josef Dasco ise, "Biz diğer hayvanlara karşı çok zalimiz. İnsan olmamız iyi bir şey. Ama ya hamam böceği olsaydık?" dedi.

"HAYVANLARA İŞKENCE" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Filipinli heykeltıraş, böceğe işkence ederek öldürdükten sonra 'tabut' niyetine de bir kibrit kutusunun içerisine koydu. Ancak Tuazon, kibrit kutusunu daha sonra ne yaptığı konusunda bilgi vermedi.

Heykeltıraşın polis tarafından 'hayvanlara işkence etmek' suçundan tutuklandığı belirtildi.

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