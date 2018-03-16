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Hamam çalışanı patronunu bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hamam sahibi Ali Yılmaz, yanında çalışan Hasan Sabirov tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

DHA | 16.03.2018 - 01:32..
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Sinanbey Mahallesi Letafet sokakta bulunan hamamda meydana len olayda, Türk Hamamı sahibi Ali Yılmaz(46) ile işletmede çalışan Hasan Sabirov (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Hamam çalışanı patronunu bıçakladı

TARTIŞTIĞI PATRONUNU KALBİNDEN BIÇAKLADI

Hamamın içerisinde başlayıp bahçeye taşan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sabirov, işletmeci Ali Yılmaz’ı kalbinden tek bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz için hamamda bulunan müşteriler polis ve sağlık ekibine haber verdi.

Hamam çalışanı patronunu bıçakladı VİDEO

Hamam çalışanı patronunu bıçakladı

Ağır yaralanan işyeri sahibi Yılmaz, olay yerine gelen 112 Acil servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınanan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Sabirov ise hamamda bulunan müşteriler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hamam çalışanı patronunu bıçakladı



Hamam çalışanı patronunu bıçakladı

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