Hamaney: ABD, umutsuzca İranlıları bölmek istiyor

Ayetullah Hamaney yaptığı açıklamada, “ABD, uluslar arasındaki anlaşmazlıkları yumuşatmak için İran’a ekonomik baskı uyguladığını söylüyor ancak bu çabalar boşuna olacaktır” dedi.

"ONDAN ÖNCE 6 ABD BAŞKANI DA BUNU DENEDİ"

ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımlarla İran halkını bıktırmak istediğini açıklayan Hamaney, “Mevcut ekonomik baskıların amacı insanları bıktırmaktır. İran’ın ilerlemesi nedeniyle ABD düşmanlığı arttı. Ülkeyi sistemden ayırmak için ekonomik baskılar getiriyorlar ama ondan önce altı ABD başkanı bunu denedi ve vazgeçmek zorunda kaldılar” ifadelerini kullandı.