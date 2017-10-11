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Hamaney: Okulda Farsça öğretiliyor evde Türkçe öğretin

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Azeri bir anneye çocuğuna Türkçe öğretmesini söyledi.

11.10.2017 - 09:17
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Sosyal medyaya İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in küçük bir çocukla sohbet ettiği görüntüler yansıdı.

Görüntülerde, çocuğun Hamaney'e üzerinde bir şeyler yazılı bir kağıt gösterdiği görülüyor. Kağıda bakan Hamaney ise çocuğa Farsça birkaç soru soruyor.

Ardından da Azerbeycanca "Maşallah. Sen Türksün, ya Farssan?" (Maşallah. Türk müsün, Fars mı?) sorusunu yöneltiyor.

"EVDE TÜRKÇE ÖĞRETİN"

Bu soru üzerine araya giren anne, çocuğunun Türk olduğunu ancak Türki dil konuşmayı bilmediğini belirtiyor. Azeri kökenli Ayetullah ise "Okulda ve sokakta Farsça öğretiliyor. Siz de evde Türkçe öğretin, her ikisini de bilsin" yanıtını veriyor.

Hamaney: Okulda Farsça öğretiliyor evde Türkçe öğretin VİDEO

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