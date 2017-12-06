taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.109
USD
3,8567
EURO
4,5604
ALTIN
157,22
PETR
62,5100

Hamaney'den ABD'ye Kudüs tepkisi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına sert tepki gösterdi; "ABD'nin Filistin konusunda elleri bağlı. Amaçlarına ulaşamıyorlar." dedi.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 14:05..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını onaylayarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olmaya hazırlandığı yönünde ABD'li yetkililerden gelen açıklamalar sonrası, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney açıklama yaptı.

"ABD'NİN BAŞARISIZLIĞI"

Hamaney'in kişisel internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın dini lideri "ABD'nin büyükelçiliği taşıma niyeti onların beceriksizliklerinin ve başarısızlıklarının işareti. ABD'nin Filistin konusunda elleri bağlı. Amaçlarına ulaşamıyorlar." dedi.

Sert mesajların yer aldığı, göz dağı niteliğindeki açıklamada Filistin'in özgür kalacağına değinen Hamaney,  "Filistin özgürleşecek ve Filistin halkı zafere ulaşacak." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TEPKİLER

ABD'nin Kudüs işgalini legalleştirme politikası kapsamında gerçekleştirdiği kirli senaryoya tüm dünyadan tepkiler yükseliyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması halinde bölgede çatışmaların yaşanabileceği uyarısında bulunurken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlandığı haberlerinden kaygı duyduğunu söyledi.

Bunlarla birlikte ABD'nin sinsi planına çok sayıda ülkeden tepki sesleri yükseldi.

İlginizi Çekebilir
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı
Gazzeliler, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planını protesto etti.
Kudüs yarım asırdır işgal altında
Filistinliler, İsrail'in 1967'de başlayan Doğu Kudüs, Gazze Şeridi ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı 5 Haziran'ı "Yevmu'n Nekse" (Kayıp Günü) adıyla anıyor.
Kremlin’den Kudüs açıklaması
Kremlin, ABD Büyükelçiliği'in Kudüs’e taşınmasının, İsrail-Filistin ilişkilerini daha da kötüye götüreceğini açıkladı.
Mısır Ortodoks Kilisesi'nden Kudüs açıklaması
Mısır Ortodoks Kilisesi, Kudüs'ün başkent olarak tanınmasının bölge ve dünya istikrarını olumsuz etkileyeceği uyarısı yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın 5 muhtemel rakibi belli oldu

223
Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

Suudi Arabistan'dan Kudüs çıkışı

194
Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

230
İstanbul'a ilk kar düştü

İstanbul'a ilk kar düştü

18
AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

139
Figen Yüksekdağ'ın son hali

Figen Yüksekdağ'ın son hali

107
Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

281
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM