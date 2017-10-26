taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.053
USD
3,7855
EURO
4,4750
ALTIN
155,55
PETR
58,2800

Hamaney'den ABD açıklaması

İran dini lideri Ayetullah Hamaney Irak Başbakanı İbadi'yi ABD konusunda uyardı 'asla ABD'ye inanmayın'dedi

26.10.2017 - 13:39
  1. Haberler
  2. Dünya

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da temaslarda bulunan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile yaptığı görüşmede, "DAEŞ'i (IŞİD) ABD yarattı. ABD'ye asla güvenmeyin." ifadesini kullandı.

Hamaney'den ABD açıklaması

İBADİ HAMANEY GÖRÜŞMESİNDEN KRİTİK MESAJ

Türkiye'deki temaslarının ardından Tahran'a geçen İbadi, İran lideri Hamaney tarafından kabul edildi.

İran liderinin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Hamaney, "DAEŞ'i ABD'nin kendisi yarattı. Teröristler Irak halkı ve devletine yenilince kendirlerini bu önemli gelişmeyle birlikte gösteriyorlar. ABD'nin hilekârlığına karşı dikkatli olmalı ve asla onlara güvenmemelisiniz." diye konuştu.

Hamaney'den ABD açıklaması

IRAK OPERASYONLARINA DESTEK

İran'ın Irak devletinin ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik yaptığı eylemleri desteklediğini kaydeden Hamaney, Irak hükümetinin komşu ülkelerle ve bölgeyle olan ilişkilerini geliştirme çabalarını da desteklediklerini söyledi.

Hamaney'den ABD açıklaması

"IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYACAĞIZ"

Görüşmede, İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği referandum konusuna değinerek, "IKBY'deki kardeşlerimize de söylediğimiz gibi bölünmenin ülkemizi tehdit etmesine asla izin vermeyeceğiz. Irak'ın toprak bütünlüğü ve birlikteliğini dikkatlice koruyacağız." dedi.

Hamaney'den ABD açıklaması

Hamaney'den ABD açıklaması

Hamaney'den ABD açıklaması

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'da polislerden göstericilere sert müdahale
Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerde yapılan reformları protesto etti, protestoya polislerin müdahalesi sert oldu.
Duhok'taki kazılarda 3 bin yıllık, çivi yazılı 93 tablet
IKBY'ye bağlı Duhok kentinde Asurlular ve Mitanniler dönemlerine ait çivi yazılı 93 kil tablet bulundu.
Dünyaca ünlü klasik tabloları yeniden canlandırdı
ABD'li fotoğraf sanatçısı Laura Hofstadter, sanat tarihine damga vuran ve milyonlarca insan tarafından bilinen klasik tabloları canlandırdı.
Tayland eski kralına ağlıyor
Tayland'da geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayatını kaybeden Kral Bhumibol Adulyadej için 5 gün sürecek cenaze töreni başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

140
İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

249
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

119
21 ülkeye büyükelçi atandı

21 ülkeye büyükelçi atandı

26
Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

178
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

292
Avrupalı teröristler ülkelerine dönüyor

Avrupalı teröristler ülkelerine dönüyor

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM