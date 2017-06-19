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Hamaney'den Trump'a sert tepki

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump yönetimini ağır bir dille eleştirdi.

19.06.2017 - 16:55
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İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yeni yönetimini "toy ve tecrübesiz" olmakla suçlayarak, Trump'ın İran'a yönelik tutumunu "dikkate alınmayacak yaygaralar" diye tanımladı.

Hamaney'den Trump'a sert tepki

SERSERİLİK BENZETMESİ

Suriye ve Irak'taki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Hamaney, Beyaz Saray'daki yeni yönetim için "serserilik alemine yeni girmiş bıçak sallayanlar" benzetmesinde bulundu.

Hamaney'den Trump'a sert tepki

"SERSERİLER ALEMİNE YENİ GİRENLER GİBİ BIÇAK SALLIYORLAR"

İran Lideri, "Bunlar toy ve tecrübesizler. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Serserilik alemine yeni girenler gibi rasgele sağa sola bıçak sallıyorlar. Ağızlarının içinden tokadı yediklerinde o zaman dünyadaki hesap kitabın nasıl olduğunu anlarlar." diye konuştu.

Hamaney'den Trump'a sert tepki

"ONLAR BİZE DEĞİL BİZ ONLARA TOKAT ATARIZ"

İran'ın devrimin kuruluşundan beri son 38 yılda sürekli ABD'nin düşmanca tutumuyla karşı karşıya olduğunu savunan Hamaney, Trump'ın ismini zikretmeden, "ABD'de yeni iş başına gelmiş bu adamın yaygaralarını dikkate almayın. Bunlar yeni şeyler değil. İran sağlam ayaktadır. Bilsinler onlar bize değil, asıl biz onlara tokat atarız." dedi.

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