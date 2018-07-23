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Hamaney: İran petrol ihraç edemezse bölgedeki kimse edemez

İran dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin petrol ihracatının engellenmesi durumunda "bölgedeki hiçbir devletin petrol satamayacağı" uyarısı yaptı.

DHA | 23.07.2018 - 09:19..
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hamaney

İran dini lideri Ali Hamaney, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamayı planladığı yeni yaptırımlar nedeniyle ülkesinin petrol ihracatı kesilirse, bu durumda bölgedeki hiçbir ülkenin petrol satamayacak duruma geleceğini söyledi.

RUHANİ HAKLI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Temmuz ayı başında benzer açıklamalarına destek veren Hamaney, "Cumhurbaşkanı'nın görüşleri, yani 'İran petrolünün ihraç edilememesi durumunda bölgedeki hiçbir devletin petrolünün ihraç edilemeyeceği' yönündeki sözleri, İran'ın politikalarını ve sisteminin yaklaşımını yansıtması bakımından çok önemlidir." diye uyardı.

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