taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.816
USD
3,6397
EURO
4,3262
ALTIN
151,54
PETR
56,6000

Hamas ile Fetih uzlaşmaya vardı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas ile Fetih'in Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelerde uzlaşmaya vardığını duyurdu.

12.10.2017 - 08:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

32

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin basın danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, "Heniyye, Hamas ile Fetih'in, Mısır'ın ara buluculuğunda, sabah saatlerinde anlaşmaya vardığını ilan ediyor." ifadesini kullandı.

Nunu, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Filistinli kaynaklar ise Fetih ile Hamas'ın öğle saatlerinde anlaşmanın ayrıntılarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

Mısır ara buluculuğundaki uzlaşı görüşmeleri geçen salı günü başlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Türkücü Gökhan Doğanay'a silahlı saldırı
İstanbul'un Kartal İlçesi'nde sahne alan türkücü Gökhan Doğanay mekan çıkışı uğradığı silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 9 tutuklama
Kahramanmaraş'ta, düzenlenen FETÖ/PDY'nin 'Mahrem asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu satıcılarına operasyon
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 11 kişi adliyeye gönderildi.
Diyarbakır'da 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Operasyon öncesi sivil halkın zarar görmemesi amacıyla bugün saat 06.00'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğlunu ihbar eden babaya valilikten iyi haber

Oğlunu ihbar eden babaya valilikten iyi haber

20
Irak sınırına tank sevkiyatı

Irak sınırına tank sevkiyatı

42
CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

103
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

47
Meclis'te SİHA tartışması

Meclis'te SİHA tartışması

126
Kılıçdaroğlu'ndan ABD-Türkiye gerilimine ilişkin yorum

Kılıçdaroğlu'ndan ABD-Türkiye gerilimine ilişkin yorum

105
Türkiye'den Danimarka'ya DEAŞ eleştirisi

Türkiye'den Danimarka'ya DEAŞ eleştirisi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM