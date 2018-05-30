taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.113
USD
4,5398
EURO
5,2562
ALTIN
189,56
PETR
75,5000

Hamas ile İsrail arasında ateşkes

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından 2014'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına geri dönme konusunda İsrail ile aracılar yoluyla anlaştıklarını duyurdu.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 09:59..
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar sona erdirecek anlaşmanın yapıdığı, ateşkese başlandığı açıklandı.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes

ATEŞKES'E GERİ DÖNÜLDÜ

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Direniş, düşmanı püskürtme ve angajman kurallarını değiştirmesini önleme konusunda başarılı olduktan sonra son saatlerde bazı aracılar devreye girdi. Gazze'deki ateşkes anlaşmasına geri dönme ve Filistin direniş grupları ile işgal güçlerinin aynı kurallara bağlı kalması hususunda mutabakat sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aracılar ve anlaşmanın içeriğine ilişkin detay bilgi verilmedi. İsrail tarafından da anlaşmayla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL UÇAKLARI UÇMUYOR

Gazze'den de halihazırda İsrail hava saldırılarından kaynaklı sesler duyulmuyor. İsrail savaş uçakları, dün akşam ve bu sabah erken saatlerde aralıklarla düzenlediği Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarda, Hamas, İslami Cihad ve direniş gruplarına ait noktaları vurmuştu. Hamas ve İslami Cihad da İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara cevap olarak İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in son 2 günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad'a ait bazı noktalara düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

613
Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

661
Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

Mahir Ünal'dan CHP'ye eski Türkiye eleştirisi

111
Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

89
Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

139
ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

113
Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM