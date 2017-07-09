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Hamas ile İsrail heyetleri Kahire'de buluştu iddiası

İsrailli bir heyetin, İsrailli askerlerin serbest bırakılması için Kahire'de Hamaslı yetkililerle görüştüğü iddia edildi.

09.07.2017 - 05:07
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İsrail Kanal 2 televizyonunun haberine göre, İsrailli bir heyetin geçen cuma günü Kassam'ın elindeki İsrailli askerlerin serbest bırakılması için Kahire'de Hamaslı yetkililerle görüştüğü bildirildi.

Televizyonun farklı kaynaklara dayandırarak verdiği bilgilere göre, Hamas askerlerin durumuna ilişkin bilgi vermek karşılığında İsrailli heyetten, "İsrail hapishanelerindeki kadın ve çocuk tutukluların tamamı ile 2011 yılında Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılan ve daha sonra çeşitli zamanlarda tutuklanan 58 Filistinlinin serbest bırakılması" talebinde bulundu.

Haberde, Kahire'de cuma günü yapıldığı iddia edilen görüşme sonucunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığı ve görüşmelerin belirsiz bir zamana ertelendiğine vurgu yapıldı. Söz konusu iddiaya ilişkin İsrail ve Hamaslı yetkililerce herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nisan 2016 yılında ellerinde 4 İsrailli askerin esir olduğunu duyurmuş, bunlardan sadece Şaul Aron'un ismini açıklamıştı.

Hamas ile İsrail heyetleri Kahire'de buluştu iddiası

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "ARACI OLURUZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen kasım ayında İsrail televizyonu Kanal 2'ye verdiği röportajda bir soru üzerine esir askerlerin teslimine ilişkin şunları kaydetmişti:

"Böyle bir şeye bizim girmemiz söz konusuysa benim burada söyleyeceğim bir şey olur, ben orayla görüşürüm ama orayla görüştüğüm zaman onların da bana soracağı bir şey var. Onların eğer bırakılması bize taahhüt edilecekse, ha 'O zaman aynı taahhüdü biz de gereğini yerine getiririz' derler. O zaman ben ne diyeceğim? Bunun her iki taraf için de karşılıklı sorumluluğu var. Eğer bu sorumluluk karşılıklı olarak yerine gelirse, o zaman tabii ki biz de elimizden geleni yaparız, o zaman yaptığımız gibi."

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