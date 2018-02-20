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Hamas: İsrail, Filistinlileri öldürmeye bahane üretiyor

Hamas, İsrail'i Gazze sınırındaki barışçıl göstericileri öldürmek için bahane üretmekle suçladı.

AA | 20.02.2018 - 04:26..
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Hamas sözcüsü Hazım Kasım, İsrail'in Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Yoav Mordechai'nin Facebook'ta yayımladığı ve "Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilerle ilgili" açıklamalarının yer aldığı videoya tepki gösterdi.

Kasım, "İsrail, halkımızın barışçıl gösteri hakkını elinden almak için var gücüyle çalışıyor ancak Filistinliler gösteri yapma ve işgale karşı her yolu kullanarak direnme haklarını kullanmaya devam edecek." dedi.

İsrail'i, göstericileri öldürmek için bahane üretmekle suçlayan Kasım, İsrail'in tehditlerinin Filistinlileri korkutamayacağını vurguladı.

Kasım, İsrail'in barışçıl göstericilere yönelik işlediği suçların hesabını vermesi çağrısında bulundu.

İSRAİL'İN "YEŞİL HATTI"

Yoav Mordechai, video kaydında, sınır şeridindeki ayaklanmaların, Yeşil Hattın (İsrail ile Filistin toprakları arasındaki sınır) dışına çıktığını ve ordu karşılık vermeden önce buna son verilmesi gerektiğini söylemişti.

Sınır şeridine yaklaşmanın yasak olduğunu belirten Mordechai, geçen cumartesi yaşananların tekrar etmesine izin vermeyeceklerini ifade etmişti.

İsrail ordusu, cumartesi günü Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait askeri aracın geçişi sırasında bir bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

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