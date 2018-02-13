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Hamas ve Fetih arasındaki uzlaşı anlaşması

Filistin hükümeti, bölgedeki engellerin kaldırılması durumunda Gazze Şeridi'nde 20 bin memuru bünyesine katacağını ifade etti.

AA | 13.02.2018 - 17:45..
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Filistin hükümeti, bölgedeki çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması durumunda, Gazze Şeridi'ndeki 20 bin memuru kendi bünyesine alacağını belirtti.

Ramallah hükümetinin haftalık olağan toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Hamas'a, ulusal uzlaşının önündeki engelleri kaldırması, uzlaşının başarıya ulaşması için ilerleme kaydetmesi ve uzlaşı için koşul dayatmaktan vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

PERSONEL ALIMI GÖRÜŞÜLÜYOR

Hükümetin, bölgedeki çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması durumunda Hamas'ın tayin ettiği 20 bin memuru bünyesine alacağı aktarılan açıklamada, "Hamas'tan Gazze Şeridi'nin tam yönetim yetkisinin hükümete verilmesi, hükümete ait yargı alanının genişletilmesi ve yasalara uygun görev-yetki alanlarının bırakılmasını istiyoruz. Ayrıca harcama ve alımların tek sorumlusunun Maliye ve Planlama Bakanlığı olması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Ramallah hükümetinin kontrol noktalarının tam denetimini sağlaması, bölgeye ürün girişinin sadece yasal yollarla yapılması, kamu düzeni ve hukukun üstünlüğünün hükümetin sorumluluğunda olmasının yanı sıra eski memurların tamamının görevlerine dönmesi gerektiği kaydedildi.

HAMAS-EL FETİH UZLAŞISI

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin geçen yıl sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü alması gerekiyordu, ancak bu henüz tam olarak hayata geçirilemedi.

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