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Hamas'ın iki numaralı ismi Gazze'ye döndü

Filistin İslami direniş hareketi Hamas'ın sürgünde bulunan iki numaralı ismi Salih el-Aruri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne döndü.

AA | 03.08.2018 - 03:32..
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Refah Sınır Kapısı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, aralarında Hamas Siyasi Büro üyeleri Husam Bedran, İzzet er-Rişk ve Musa Ebu Merzuk'un da olduğu Aruri başkanlığındaki Hamas heyetinin sınırın Gazze tarafına geçtiği belirtildi.

Hamas'ın iki numaralı ismi Gazze'ye döndü

GÖRÜŞMELERDEN MEMNUNLAR

Aruri'nin Gazze'ye dönüşü, İsrail ve Filistin medyasında, "Hamas ve İsrail arasında uzun vadeli bir anlaşma için üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen görüşmelerle alakalı olduğu" yönünde yorumlandı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Tel Aviv yönetiminin söz konusu görüşmelerden "umutlu" olduğunu yazdı.

Hamas-İsrail görüşmelerinin son dakikada akamete uğrama ihtimalinin her zaman bulunduğu vurgulanan haberde, bununla birlikte "hem Filistin hem de İsrail tarafının görüşmelerin iyi gittiği yönünde sinyaller verdiği" öne sürüldü.

Öte yandan, Yediot Ahronot gazetesi de Aruri'nin, "Gazze'ye girişine izin veren İsrail'in kendisini herhangi bir saldırıyla hedef almayacağı yönünde Mısır üzerinden güvence verdiğini" kaydetti.

Hamas'ın iki numaralı ismi Gazze'ye döndü

HEYET MISIR'DA

AA muhabirinin Hamas'a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, birkaç gündür Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hamas'tan üst düzey bir heyet Mısır istihbaratıyla, Filistin ulusal birliği ve İsrail ile Gazze'deki direniş örgütleri arasında uzun vadeli bir ateşkes anlaşması sağlanması için yoğun görüşmeler yürütüyor.

Hamas Enformasyon Dairesi Başkanı Rafet Murre de yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas'ın Filistin'de milli birlik arayışına ve Filistin halkının çıkarlarını gözeten uzlaşı arayışlarına bağlı olduğunu" belirtti.

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