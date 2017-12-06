Hamas'tan Erdoğan'ın Kudüs konusundaki duruşuna övgü

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planı karşısındaki duruşundan övgüyle söz etti.

"TÜRK YÖNETİMİNDEN ASİL DURUŞ"

"Bu duruş, Türkiye yönetiminin ve asil Türk milletinin Filistin davasına desteğini temsil eden seçkin bir duruştur." diyen Ebu Zuhri, ABD'nin söz konusu adımının çok tehlikeli olduğunu ve Müslümanların inançları ve kutsallarının hedef alındığının göstergesi olduğunu söyledi.

Ebu Zuhri ayrıca, gelecek cumanın, "Müslümanların kutsallarına zarar verecek dereceye ulaşan ABD politikalarına karşı öfke cuması" olması çağrısında bulundu.