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Hamas'tan Filistin direnişine destek mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, "Tahran yönetimi Filistin direnişine destek vermeye hazır." ifadelerini kullandı.

AA | 04.01.2018 - 04:38..
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Hamas'tan Filistin direnişine destek mesajı

Katar merkezli Al Jazeera kanalındaki bir programda konuşan, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İran'ın Filistin direnişine destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

İran'ın Filistin davası konusundaki tutumunun net ve sabit olduğunu belirten Aruri, İsrail oluşumunun meşruiyetini tanımadığını ifade etti.

Hamas'tan Filistin direnişine destek mesajı

"DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Hamas yetkilisi Aruri, "Tahran yönetimi Filistin direnişine destek vermeye hazır." dedi.

Öte yandan Aruri, Hamas'ın Suriye ile ilişkileri düzeltmek için çalışmalar yaptığı ve iletişimini sürdürdüğü iddialarını yalanladı.

Hamas'ın Körfez ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterdiğini vurgulayan Aruri, "Bizden herhangi bir Körfez ülkesine yönelik hiçbir kötü söz çıkmadı. Buna rağmen Körfez'de olmak istemediğimiz bir konuma oturtulduk." ifadelerini kullandı.

Hamas'tan Filistin direnişine destek mesajı

NETANYAHU YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİNİN İSRAİL'E İHLAK EDİLMESİNİ ONAYLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Hamas'tan Filistin direnişine destek mesajı

ARURİ: "ONAYLANAN TASARI DAHA AZ TEHLİKELİ DEĞİL"

İsrail'in iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını da değerlendiren Aruri, "Bu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi kararından daha az tehlikeli değil." diye konuştu.

Aruri, Likud Partisinin kararının gözetimsiz ve hesapsızca alınmış olduğunu belirterek, "Bu, Filistin davasının çözümü için uluslararası kanunlara dayanarak yapılabilecek müzakere fırsatlarını yok etmek anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

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