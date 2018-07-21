Hamas'tan İsrail'e misilleme

Uluslararası mercileri İsrail saldırganlığını, şiddetini ve Gazze ablukasını durdurmaya çağıran Hamas Hükümet Sözcüsü Fevzi Berhum yayınladığı yazılı açıklamada, "Filistin direnişi, tırmanan gerilime ve hedef alınmaya karşı halkımızı savunma ve bombardımana karşı bombardıman ile keskin nişancıya karşı keskin nişancı ilkeleri üzerine kurulu mücadele denklemini pekiştirme hakkına tabidir." dedi.
"İSRAİL ORDUSU SİVİL HALKA ATEŞ SALDIRIYOR"
Berhum devamında "Direnişe ait noktalara, Gazze’ye ve halkına yönelik saldırıda bulunma, savunmasız sivil göstericileri hedef alarak soğukkanlılıkla öldürme yöntemlerini seçen işgalci İsrail, bu seçeneğin zor sonuçlarına katlanacak." ifadelerini kullandı.
4 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU
İsrail, sınırdaki askerlere ateş açıldığını bahane sunarak dün Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuştu 4 Filistinli de şehit olmuştu.
Gerginliği yükselten bu saldırı sonrası bölgede İsrail ordusunun başka saldırılarda düzenlendiği bildirildi.