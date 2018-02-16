Hamas'tan Kudüs halkına intifadayı tırmandırma çağrısı

Hareketten yapılan açıklamada, Kudüs halkından, işgalcilerin Kudüs ve bu davanın "kolay yutulur lokma" olduğuna dair kuruntularının bertaraf edilmesi ve saldırılara karşılık olarak "şekli ve araçlarını" geliştirerek intifadayı tırmandırması istendi.

Açıklamada, "İşgal gücü, toprak ve mukaddesata karşı yapılanlar karşısında direnişin ellerinin bağlı kalmayacağını iyi bilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

KUDÜSLÜLERE DESTEK TALEBİ

Kudüs'ün İslami ve Arabi kimliğini hedef alan tehlikeli planlara karşı İslam ve Arap dünyasına seslenen Hamas, Kudüs sakinlerine de direnişi güçlendirmek için gerekli desteği vermeleri talebinde bulundu.

Açıklamada, Kudüs'ün İslami doğasına tehlike oluşturacak Yahudileştirme politikalarının sürdürülmesine engel olunması için İslam İşbirliği Teşkilatına acil müdahale çağrısı yapıldı.

BURAK DUVARI'NDA MÜDAHALE

Açıklamada son olarak, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi için Burak Duvarı'na İsrail'in müdahalede bulunduğu hatırlatılarak, "İsrail, bugün Burak Duvarı'nın batısındaki alana "Beyt Cevher" olarak bilinen bir bina dikiyor." denildi.

İsrail'in 2014 başlarında temelini attığı Beyt Cevher ya da Beyt Lahya denilen Yahudi kompleksiyle Mescid-i Aksa'nın, çevresindeki tarihi dokusundan koparılarak bölgenin Yahudileştirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.