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Hamas'tan Trump'a tepki

Hamas liderlerinden Mısri, ABD Başkanı Trump'ın hareketle ilgili "terör tehdidi oluşturuyor" tanımlamasını eleştirdi.

22.05.2017 - 01:37
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Mısri, Trump'ın ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Hamas'ın da aralarında bulunduğu örgütlerle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. "Trump'ın Hamas'ı terörist olarak tanımlaması, İsrail'in tarafgirliğini yapmak ve Filistin halkına yönelik işlediği suçlara karşı çıkmamaktır." diyen Mısri, Trump'ın çifte standart siyasetini bırakıp Filistinli mağdurların tarafını tutması gerektiğini ifade etti.

Trump'ın açıklamalarının, ABD yönetiminin, İsrail işgalinin öteki yüzü olduğunu gösterdiğine işaret eden Mısri, ABD siyasetinin tarihi gerçeklikleri değiştiremeyeceğini ve Filistinlilere işgali dayatamayacağını vurguladı.

Mısri, Trump'ın bu açıklamaları, Arap liderlerin karşısında yapmasına rağmen Hamas'ın İsrail işgaline karşı direnmeye ve halkının yanında değerlerini savunmaya devam edeceğini kaydetti.

Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi"nde yaptığı konuşmada "El-Kaide, DEAŞ, Hizbullah ve Hamas bölge için terör tehdidi oluşturuyor." ifadesini kullanmış ve İslam ülkeleri liderlerinden radikalleri ülkelerinden atmalarını istemişti.

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