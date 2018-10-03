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Hambach Ormanı'ndaki tahliyeler tamamlandı

Hambach Ormanı'nda direniş gerçekleştiren aktivistler, polislere karşı koyamıyor. Alman güvenlik güçleri bölgede yürüttüğü operasyonlarda son ağaç evi de boşalttı.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 09:41..
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Avrupa’nın en büyük linyit ocağını genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı’nda, geri kalan ağaçların kesilmesini protesto eden aktivistlerin bulunduğu son ağaç evin de tahliye edildiği bildirildi.

Alman enerji devi RWE şirketinin, ormandan geri kalan bölümün de kesilmesi için harekete geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Hambach Ormanı'ndaki tahliyeler tamamlandı

İÇ KESİMLERDE EYLEM DEVAM EDİYOR

Ağaçların boşaltılması eylemlerin bittiği anlamına gelmiyor. Zira ormanın iç kesimlerine çekilen ve kamp kuran göstericiler, burada polislere karşı direnişlerini sürdürüyor.

Göstericiler ile polisler arasında çatışmalar devam ederken, güvenlik güçleri, eylemcileri gözatlına almaya devam ediyor.

Hambach Ormanı'ndaki tahliyeler tamamlandı

ORMANIN ÇEVRESİNE HENDEK

RWE şirketi sözcüsü, aktivistlerin bölgeye tekrar girmesine engel olunması için Aachen kenti yakınlarındaki ormanın etrafına hendek kazılacağını, alanın halat ve olay yeri şeridi ile de çevrileceğini açıkladı.

Çalışmaların başladığını bildiren sözcü, “İnsanların tekrar alana girerek ormanı işgal etmelerine müsamaha etmeyeceğiz dedi.

Hambach Ormanı'ndaki tahliyeler tamamlandı

HAMBACH ORMANI DİRENİŞİ

Hambach Ormanı'nda ağaçların kesilmesine karşı ciddi bir direniş var. 12 bin yıllık ormanın şu ana kadar yüzde 90’ı yok edilirken, geriye kalan bölgedeki ağaçların kesilmesine karşı direniş gerçekleştiriyor.

Hambach Ormanı'ndaki tahliyeler tamamlandı

Çevreciler ise geri kalan yüzde 10’luk kısmı kurtarmak için beş yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı. Alman yasalarına göre ağaçlarda canlı olması hâlinde kesilmeleri yasak.

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