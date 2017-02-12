Hamburg Havalimanı boşaltıldı

Yüzlerce kişi, klimadan çıkan zehirli bir madde nedeniyle havalimanını boşaltmak zorunda kaldı.
SOLUNUM PROBLEMLERİ VE GÖZLERDE YANMA ŞİKAYETİNDE BULUNULDU
Associated Press'in haberine göre, 50 kişi solunum problemleri ve gözlerinde yanma şikayetinde bulundu.
Öte yandan, tahliye edilen kişilerin ise terminallerin dışında, sıfırın altında hava sıcaklığında beklemek zorunda kaldığı belirtildi.
HAVALİMANI KAPATILDI
Reuters'ın haberine göre, havalimanı sözcüsü olayın ardından havalimanının kapatıldığını açıkladı. Bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiği birdirildi.