taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

Hamburg Havalimanı boşaltıldı

Hamburg Havalimanı, klimadan kaynaklı bilinmeyen bir sebeple çıkan zehir nedeniyle boşaltıldı.

12.02.2017 - 16:18
  1. Haberler
  2. Dünya

Yüzlerce kişi, klimadan çıkan zehirli bir madde nedeniyle havalimanını boşaltmak zorunda kaldı.

Hamburg Havalimanı boşaltıldı

SOLUNUM PROBLEMLERİ VE GÖZLERDE YANMA ŞİKAYETİNDE BULUNULDU

Associated Press'in haberine göre, 50 kişi solunum problemleri ve gözlerinde yanma şikayetinde bulundu.

Öte yandan, tahliye edilen kişilerin ise terminallerin dışında, sıfırın altında hava sıcaklığında beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

Hamburg Havalimanı boşaltıldı

HAVALİMANI KAPATILDI

Reuters'ın haberine göre, havalimanı sözcüsü olayın ardından havalimanının kapatıldığını açıkladı. Bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiği birdirildi.

Hamburg Havalimanı boşaltıldı

Hamburg Havalimanı boşaltıldı

Hamburg Havalimanı boşaltıldı

Hamburg Havalimanı boşaltıldı

Hamburg Havalimanı boşaltıldı

Hamburg Havalimanı boşaltıldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin

133
Emre Çolak'tan harika gol - İZLE

Emre Çolak'tan harika gol - İZLE

9
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

22
Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

Fransa'da copla tecavüz eden polisler protesto ediliyor

156
Ukrayna'ya vize muafiyeti geliyor

Ukrayna'ya vize muafiyeti geliyor

135
11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

33
PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı

PYD ile Esad rejimi arasında Fırat Kalkanı pazarlığı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM