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Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi öncesi dün başlayan protesto gösterileri bugün de hızını arttırarak devam ediyor.

07.07.2017 - 14:41
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Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

Bugün öğleden önce yapılan protesto gösterilerinde zirvenin yapılacağı "Kırmızı Bölge" ye girmek isteyen göstericiler ile polis arasında arbede çıktı.

Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiği göstericiler polis araçlarını ateşe verdiler.

ORDU, DESTEK GÖNDERİYOR

DHA'nın Die Welt’ten aktardığına göre; Hamburg polisi Almanya’nın bütün eyaletlerinin polis teşkilatlarından destek gücü istedi. Alman Ordusu Hamburg polisine takviye olarak özel birlik gönderiyor.

Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

Hamburg'da protestocular araçları yaktı - VİDEO

ERDOĞAN GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BEKLETİLDİ

Bu arada toplantının yapılacağı salona giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aracı da güvenlik gerekçesiyle bir süre bekletildi.

Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

Hamburg’da polis göstericilere müdahale etti VİDEO

Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

G20 öncesi Hamburg'dan dumanlar yükselmeye başladı haberi

Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor haberi

Hamburg polisi diğer bölgelerden destek gücü istedi

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