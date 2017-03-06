Hamburg'da Çavuşoğlu'nun konuşma yapacağı salon değiştirildi

Hamburg kenti Mitte Belediyesinden ismi açıklanmayan bir sözcü, Alman basınına yaptığı açıklamada, değişikliğine güvenlik sebeplerini gösterdi.

GEREKÇE: YANGIN ALARM SİSTEMİ YOK

Wilhelmsburg semtinde bulunan salonda yangın alarm sisteminin bulunmadığını ileri süren sözcü, yeni bir emre kadar bu salonun kullanılamayacağını belirtti.

Bu arada Çavuşoğlu'nun konuşması için başka bir salonun ayarlandığı ancak bunun yarın açıklanacağı öğrenildi.

BOZDAĞ'IN KONUŞMASI PARK YERİ YOK DİYE İPTAL ETMİŞTİ

Daha önce de Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Perşembe günü konuşma yapacağı etkinlik de "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek iptal edilmişti.

ZEYBEKÇİ'NİN KONUŞMASI DA SALONU İŞLETEN ŞİRKET TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de pazar günü Köln kentinde yapacağı bir program da salonu işleten şirket tarafından iptal edildiği duyrulmuş, ancak etkinlik başka bir salonda gerçekleştirilmişti.