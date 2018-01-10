Hamburg'da polise şişe fırlatan göstericiye hapis cezası

Almanya'nın Hamburg kenti, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında G-20 zirvesine ev sahipliği yapmış; zirveden çok sokaklarda yaşanan protesto olayları gündeme gelmişti.

SADECE ŞİŞE FIRLATTI

Sokakları savaş alanına çeviren göstericilerden biri olan 28 yaşındaki Christian R. adlı protestocu, polise şişe fırlatmak suçundan 3,5 yıl hapis cezası aldı.





EN UZUN SÜRELİ CEZA

Olaylara ilişkin görülen dava, Hamburg'daki yerel mahkemede görüldü. Hamburg'daki yerel mahkeme, Christian R.'nin 6 Temmuz günü gerçekleşen protestolarda görevdeki memura ağır saldırı ve adam yaralamaya teşebbüs suçlarından 3,5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Söz konusu cezanın bugüne kadar G-20 olayları nedeniyle verilen en uzun süreli hapis cezası olduğu ifade edilirken, verilen cezanın bu kadar yüksek olmasına sebep olarak daha önce başka bir suçlamadan erteleme cezasının olduğu belirtildi.

G-20 OLAYLARINA AF YOK

Christian R.nin attığı kırık şişenin bir polisin elini hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Hamburg Mahkemesi daha önce 21 yaşındaki bir Hollanda vatandaşına “toplumun huzurunu bozma, ağır ceza gerektiren yaralama, görevdeki memura ağır saldırma ve direnme” suçlarından 2 yıl 7 ay hapis cezası vermişti.