Hamburg'da Türkiye ve Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali

Yaklaşık 100 bin Türkiye kökenliyi barındıran Almanya'nın liman kenti Hamburg'da 1. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali düzenleniyor.

FARKLI DİLLERDE ETKİNLİKLER

Hamburg'un ilk ve tek çok kültürlü sahnesi olan Mut Tiyatrosu kurucusu ve genel sanat yönetmeni Mahmut Canbay'ın inisiyatifine Hamburg Kültür Senatörlüğü ve kültür sevdalılarının destek vermesiyle hazırlanan program çerçevesinde 2-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'den ve Almanya'nın çeşitli kentlerinden farklı gruplar Türkçe, Kürtçe ve Almanca 20 tiyatro, pandomim, dans, doğaçlama ve müzik etkinliğini izleyicilerin eleştirisine sunacak.