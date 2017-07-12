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Hamburg'da yaşayan Türk boksör kayıp

22 yaşındaki Boksör Tunahan Keser'den 19 gündür haber alınamıyor.

12.07.2017 - 12:28
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Hamburg'da yaşanan bir dizi olayın ardından kaybolan Tunahan Keser'i ailesinin ve polisin bulma çabaları şu ana kadar sonuçsuz kaldı.

Hamburg'da yaşayan Türk boksör kayıp

 

ANTRENÖRÜ BİR GECE ÖNCE BACAĞINDAN VURULDU

Genç Boksör, 23 Haziran'da Hamburg'da bir ringe çıkacaktı. Ancak bir gece önce antrenörü Khoren G. kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Bunun üzerine maç önce başka bir tarihe ertelendi daha sonra iptal edildi.

Aynı gün, Kollau Caddesi'ndeki iş yerinden akşam saatlerinde çıkan Tunahan Keser de hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Hamburg polisinin verdiği bilgiye göre, Keser'in en son görüldüğü yer de Kollau caddesi oldu. Tunahan Keser'in Kollau Caddesi'nde bulunan otomobilinde polisin yaptığı incelemede de bir ize rastlanmadı. Aile, yetenekli boksör Tunahan Keser'in kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor.

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