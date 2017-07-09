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Hamburg'daki şiddet olaylarının bilançosu

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi protestolarla son buldu.

09.07.2017 - 18:05
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  2. Dünya

Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer ve G20'nin güvenliğinden sorumlu Emniyet Amiri Hartmut Dudde, düzenledikleri basın toplantısında, G20'nin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

411 GÖZALTI, 37 TUTUKLU

Emniyet Amiri Dudde, 22 Haziran-9 Temmuz arasında yaşanan olaylarda 476 polisin yaralandığını, 411 kişinin gözaltına alındığını, 37 kişinin de tutuklandığını belirtti.

Hamburg'daki şiddet olaylarının bilançosu

"YAŞANANLARDAN ÜZGÜNÜZ"

Eyalet Başbakanı Scholz da yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

Scholz, "Hamburg'daki güvenliği sağlama görevinin, kentin ve belki de Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük güvenliği sağlama görevi olduğunu" söyledi.

Hamburg'daki şiddet olaylarının bilançosu

1,5 YILLIK HAZIRLIK

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Meyer ise G20 Liderler Zirvesi için 1,5 yıldır hazırlık yaptıklarını ve güvenliği sağlamak amacıyla Almanya'daki tüm teknik ve diğer imkanlardan faydalandıklarını söyledi.

Hamburg'daki şiddet olaylarının bilançosu

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