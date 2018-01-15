Hamburger yanında oyuncak verilmesi şikayet edildi

Çocuk menüleri yanında sevilen çizgi film kahramanlarının oyuncaklarının verilmesinin, çocukların yaşları sebebiyle bu oyuncaklara olan zafiyeti kullanılarak onlara bu fast food yeme kültürünü aşıladığını belirten başvurucu, çocukların küçük yaşta hem sağlıksız beslenmelerine neden olduğunu hem de gelecekte bu yemek kültürüne alışmış birey olarak bu kültürün sadık müşterileri haline gelmelerinin sağlandığını bildirdi.

HAK İHLALİ OLUŞTURUYOR

Başvurucu, çocukların fast food tüketimine ilişkin yapılan tüm bu kampanyalar gerek Çocuk Koruma mevzuatı gerekse Tüketici Koruma mevzuatına aykırı olduğunu belirterek konuyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gerekli çalışmaların yapılması ve bu gibi promosyonların yapılmasını engellemesi için başvurduklarını ancak herhangi bir cevap alamadıklarını bildirdi. Fast food ürünlerin yanında oyuncak verilmesinin, çocukların yiyecek içecek tercihlerinin bu zararlı ürünlere kaymasına sebep olduğundan, fast food ürünlerinin yanında oyuncak ve benzeri promosyonlar verilmesinin çocuklar açısından hak ihlali oluşturulduğunun tespitine ilişkin karar verilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. Başvuru üzerine KDK, konuya ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapmaya başladı.