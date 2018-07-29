Hamdi Alkan: Herkes kendi işine baksın

Geçtiğimiz günlerde eşi Selen Görgüzel Alkan'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları için "Güzel olmuş" yorumunu yapan Hamdi Alkan, kendisini ve ailesini eleştirenlere tepki gösterdi.

"İSTEYEN PAYLAŞIR, İSTEMEYEN PAYLAŞMAZ"

Alkan’ın eşi Selen Görgüzel ve kızı Zeynep Alkan, yaptıkları paylaşımları üzerinden eleştirilse de yeni paylaşımlar yapmaktan da vazgeçmiyor. Posta gazetesine açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, hakaretleri görünce üzüldüğünü ama bunları çok da fazla umursamadığını söyledi.

Alkan, şu açıklamalar bulundu: “Kimse kimseyi ilgilendirmemeli! Selen, denize, havuza mayoyla giriyor, pardesüyle giremez. Başkası haşemasıyla girer, bir başkası kadın erkek ayrı yerde girer. İsteyen bununla ilgili fotoğraf paylaşır isteyen paylaşmaz.





"EŞİMİN SAÇLARINI YOLUNCA MUTLU MU OLACAKSINIZ"

Kadın spor yapıyor, sağlıklı görünüyor. Verdiği fotoğrafın anlamı çok açık: Spor yapan, sağlıklı, dinç bir anne. Ne yapayım yani, gidip eşimin, kızımın saçlarını mı yolayım? Böyle mi mutlu olacaksınız? Hayır, bunu yapmayacağım. Dünya yeterince kötü.”

Karımı, kızlarımı ahlaksızlığa teşvik ediyormuşum gibi abuk subuk şeyler deniyor. Bunları aşmış olmamız lazım. En fanatiğinden en muhafazakarına sevilen biriyim ben. Tek kriterim iyilik."



