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Hamdi Alkan'dan Mehmet Ali Erbil'e Yasmin cevabı

Mehmet Ali Erbil'in "Herhalde midesiyle birlikte vicdanını da küçülttü" sözlerine Hamdi Alkan'dan cevap geldi: Ne dese kabulüm..

16.03.2017 - 16:34
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Mehmet Ali Erbil ile Hamdi Alkan arasında esen soğun rüzgarlara ilişkin, Hamdi Alkan'dan açıklama geldi.

"KIZIM YASMİN'İ DİZİSİNDE OYNATMASI İÇİN RİCADA BULUNDUM"

Mehmet Ali Erbil'in "Kızım Yasmin'i dizisinde oynatması için ricada bulundum. Beni geri aramadı. Herhalde midesiyle birlikte vicdanını da küçülttü" sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Hamdi Alkan, MALİ'nin haklı olduğunu söyledi.

Hamdi Alkan'dan Mehmet Ali Erbil'e Yasmin cevabı

"YOĞUNLUKTAN ARAYAMADIM"

Alkan, "Benimle ilgili ne dese haklı. Ne dese kabulüm. Yoğunluktan arayamadım. Keşke bunu telafi etme şansım olsa. Keşke onu böyle üzmeseydim" şeklinde konuştu.

Hamdi Alkan'dan Mehmet Ali Erbil'e Yasmin cevabı

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