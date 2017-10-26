Hamdu Sena Bilgin Cumhuriyet Resepisyonu'na davet edildi

Yeni doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşıdığı fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vereceği resepsiyona katılacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla ve Havva Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hamdu Sena, Atatürk Ortaokulu 6. sınıfta eğitim görüyor.

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"HAYVAN SEVGİSİYLE ÖNE ÇIKTIM AMA BUNU HERKES YAPMALI"

Hafta içi okula gittiğini anlatan Bilgin, "Hafta sonları da hayvanlarla ilgileniyorum. Bu sırada ders çalışıyorum. Hayvanları seviyorum. Köpeğim 'Tomi'yi de seviyorum. Hayvan sevgisi ile öne çıktım ama bunu herkesin yapması gerekir. Sadece benim sevmemle olmaz. Hayvanları sevelim." dedi.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ankara'ya giderken tereyağı, bal ve organik ürünler götüreceğini belirtti.