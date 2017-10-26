taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.260
USD
3,7789
EURO
4,4709
ALTIN
155,18
PETR
58,2800

Hamdu Sena Bilgin Cumhuriyet Resepisyonu'na davet edildi

Yeni doğum yapan keçi ve yavrusunu sırtlayarak taşıyan Hamdu Sena Bilgin, örnek vatandaş olarak Cumhuriyet Resepsiyonu'na davet edildi.

26.10.2017 - 10:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yeni doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşıdığı fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vereceği resepsiyona katılacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hamdu Sena Bilgin Cumhuriyet Resepisyonu'na davet edildi

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla ve Havva Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hamdu Sena, Atatürk Ortaokulu 6. sınıfta eğitim görüyor.

Rizeli kız Hamdu Sena Bilgin Cumhurbaşkanın özel davetlisi oldu

"HAYVAN SEVGİSİYLE ÖNE ÇIKTIM AMA BUNU HERKES YAPMALI"

Hafta içi okula gittiğini anlatan Bilgin, "Hafta sonları da hayvanlarla ilgileniyorum. Bu sırada ders çalışıyorum. Hayvanları seviyorum. Köpeğim 'Tomi'yi de seviyorum. Hayvan sevgisi ile öne çıktım ama bunu herkesin yapması gerekir. Sadece benim sevmemle olmaz. Hayvanları sevelim." dedi.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ankara'ya giderken tereyağı, bal ve organik ürünler götüreceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
FETÖ ile bağlantılı 4 okul kapatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 okul kapatılarak isimleri açıklandı.
Mardin'de tarihi eser operasyonu
Derik ilçesinde evde yapılan aramada 193 parça tarihi eser bulundu.
Ceza yazarken şarkı söyleyen trafik polisi
Trabzon Valiliği önünde görevli trafik polisinin ceza yazarken şarkı söylemesi ilgi çekti.
Mahkemeyi yanıltmaya çalışan FETÖ sanığına indirim yok
Gaziantep'te "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

108
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

103
21 ülkeye büyükelçi atandı

21 ülkeye büyükelçi atandı

23
Donald Trump yine basını hedef aldı

Donald Trump yine basını hedef aldı

76
Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

122
Türk askeri PYD'nin kontrolündeki hattı ele geçirdi

Türk askeri PYD'nin kontrolündeki hattı ele geçirdi

34
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

183
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM