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Hamile eşini döven koca hastaneden koşarak kaçtı

İstanbul Şişli'de, 3 aylık hamile eşini döven adamın koşarak hastaneden kaçtığı anlar bir basın mensubunun kamerasına yansıdı.

DHA | 04.02.2018 - 11:00..
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Şişli'de sabah saatlerinde evlerinde kavga eden yabancı uyruklu çift komşuları tarafından polise şikayet edildi. Adrese gelen polis, karı kocayı polis merkezine götürürken çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kocası tarafından darp edilen ve 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Fas uyruklu Lamia Honteri (30) için sağlık ekibi istendi. Polis merkezinden alınan kadına sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahalede bulunuldu.

Polis merkezinden çıkan ve yüzünde yaralar görülen Lamia Honteri'nin kocası da aynı ambulansa bindi.

Hamile eşini döven koca hastaneden koşarak kaçtı

HASTANEDEN KOŞARAK KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Honteri çifti  içeri alındı. Birkaç dakika sonra hastaneden çıkan Laima Honteri'nin kocası koşarak kaçmaya başladı.

Olayı takip eden basın mensubu da kaçan kişinin peşinden koştu. Tüm uyarılara rağmen kaçan adamı kimse durdurmadı. O anlar,  kameraya da yansıdı.

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